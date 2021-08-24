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تعرف على الطقس المتوقع في الدولة

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر قد تكون ركامية على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار.
 حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون موج البحر في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 15:41 والمد الثاني عند 02:48 والجزر الأول عند الساعة 09:01 والجزر الثاني عند الساعة 20:45 . 

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:40 والمد الثاني عند الساعة 00:01 والجزر الأول عند الساعة 18:01 والجزر الثاني عند الساعة 05:49 . 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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