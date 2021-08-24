10 أنشطة تعود إلى مدارس دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن استئناف 10 من الأنشطة الجماعية داخل المدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي الجديد 2021-2022، الذي سينطلق حضورياً الأسبوع المقبل، مع إبقاء خيار التعليم عن بُعد لأولياء الأمور. وسيكون التعليم الحضوري إلزامياً لجميع الطلبة بدءاً من الثالث من أكتوبر. وحددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية ضمن إجراءات استئناف الدوام الاعتيادي في المدارس الخاصة في دبي، 10 أنشطة يمكن للمدارس الخاصة استئنافها العام الجاري وهي حصص السباحة والرياضة، والرحلات المدرسية والترفيهية والمعسكرات، والأنشطة اللاصفية بعد ساعات الدوام الرسمي، عروض الأداء والرحلات والاحتفالات والمهرجانات في المدرسة أو في أماكن خارجية. ولفتت هيئة المعرفة إلى ضرورة توفر مساحة كافية في مكان انعقاد الفعاليات والرحلات المدرسية لاستيعاب جميع الطلبة ومراعاة التباعد الجسدي. كما ينبغي تقليل التفاعل بين المجموعات إلى الحدّ الأدنى، وتنظيم الدخول والخروج فيها على دفعات، علاوة على تنظيف المكان قبل وبعد انعقاد المناسبة. ووجهت بالالتزام بتوجيهات مجلس دبي الرياضي بالنسبة للأنشطة اللاصفية الرياضية والمعسكرات الطلابية والمسابقات الرياضية، بالإضافة إلى اتباع الإجراءات الاحترازية نفسها في الأنشطة اللاصفية غير الرياضية المطبقة داخل المدرسة. كما يفترض في جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية الالتزام بالإجراءات المعتمدة في تتبع حالات المخالطة لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19.