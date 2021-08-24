الامارات | تنورة من المجوهرات بخزانة خادمتين في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تنورة من المجوهرات بخزانة خادمتين في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فوجئت ربة منزل عربية باختفاء كنزها الصغير من المجوهرات التي تحفظها في صندوق خشبي داخل خزانة بغرفة نومها وتبلغ قيمتها أكثر من 250 ألف درهم، وبعد البحث اكتشفت أن خادمتيها سرقتا المجوهرات، وقامتا بإخفائها بطريقة ذكية داخل تنورها قامها بخياطتها حول كيس يحوي المصوغات المسروقة بما لا يثير الشكوك في وجودها، لكن قبض عليهما وأحيلتا إلى النيابة العامة في دبي ومنها إلى محكمة الجنايات.

وقال ابن المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة إن والدته طلبت منه إخراج المصوغات الذهبية الخاصة بها من صندوق خشبي تحفظه في خزانة غرفة نومها، لافتاً إلى أنه حين فتح الصندوق اكتشف اختفاء جميع المجوهرات.

وأضاف أنها كانت عبارة عن أربعة أطقم ذهبية ومجوهرات أخرى وتقدر قيمتها بنحو 250 ألف درهم، مشيراً إلى أنه بادر على الفور بتفتيش غرفة المتهمتين وحين فتح خزانة ملابسهما لاحظ أن وجود تنورة ثقيلة الوزن بما يثير الشبهات، فدقق بها ليجد خياطة سحرية عند الجيب، ففض الخياطة ليجد كيساً بلاستيكيا تم دسه داخل التنورة، ويحوي كمية من الذهب الخاص بوالدته فأبلغ الشرطة.

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