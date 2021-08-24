شخبوط بن نهيان يستقبل وزير خارجية الكونغو الديمقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة، معالي كريستوف لوتوندولا أبالا نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي في أبوظبي. وأشاد معالي الشيخ شخبوط خلال اللقاء، بالتقدم الكبير في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكداً وجود العديد من الفرص لتطويرها وتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ونقل معاليه تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي إلى معالي أبالا والوفد المرافق له، وتمنياته لحكومة وشعب الكونغو الديمقراطية بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة. وبحث الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، ويعود بالنفع على شعبيهما، وناقشا عدداً من القضايا بما في ذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال مكافحة الإرهاب، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.