«تريندز» يدشن دورة أدوات الرصد الإخباري

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دشن تريندز للبحوث والاستشارات «دورة تدريبية عن بُعد» تحت عنوان: «أدوات الرصد الإخباري والتحليل السياسي والاستراتيجي» في قاعة السلام بمقر «تريندز»، ويقدم الدورة نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين في «تريندز»، تحت إشراف «إدارة التدريب والمعرفة».

وتهدف الدورة، التي ستكون على مدى أربعة أيام، باللغة العربية، ومخصصة لموظفي وزارة الثقافة والشباب، في إطار اتفاقية التعاون المشترك معها، إلى التعريف بأهمية الرصد الإخباري وأهدافه، والتحليل السياسي والاستراتيجي، إضافة إلى التعريف بمفهوم التحليل السياسي وعناصره وأنواعه، والتفريق بين أدوات التحليل السياسي الكمية منها والنوعية، كما تهدف الدورة الى التمييز بين التقرير الإخباري والتحليل الإخباري، وشرح أنواع كلّ منهما، إضافة إلى التعريف بأدوات الرصد الإخباري وأهميته.

وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»، أن هذه الدورة المتخصصة تأتي في إطار اتفاقية التعاون المشترك مع وزارة الثقافة والشباب، وفي إطار المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها «تريندز»، مشدداً على أهمية التدريب المستمر لإيجاد أجيال مؤهلة وقادرة على استشراف المستقبل بالعلم والمعرفة. ومن جانبه، أكد عمر النعيمي، مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»، أن الدورة التدريبية الجديدة حول «أدوات الرصد الإخباري والتحليل السياسي والاستراتيجي» تأتي ضمن الشراكات التي أقامها تريندز مع العديد من المؤسسات والوزارات، كما أنها تأتي ضمن البرامج التدريبية لـ«تريندز» خلال عام 2021 بهدف تطوير الكوادر البشرية وتأهيلها وتنمية مهاراتها، لكي تكون قادرة على التعامل مع مختلف التطورات والتغيرات والتحديات.