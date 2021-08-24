«كَفو» و«الإحسان» توفران الوقود للأسر المتعفّفة في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تعاونت شركة «كفو» لتوصيل الوقود وخدمات السيارة عند الطلب مع جمعية الإحسان الخيرية لدعم الأسر المتعفّفة والأفراد ذوي الدخل المحدود في إمارة عجمان، حيث خصصت ثماني شاحنات لتوصيل الوقود مجاناً إلى أكثر من 100 أسرة على مدار يومين.

وقال راشد عبدالله أحمد الغرير، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كَفو: «نفتخر بهذه الشراكة مع جمعية الإحسان الخيرية لدعم الأسر المتعففة، والتي تأتي في إطار مدّ أواصر التعاون المشترك، بهدف تعزيز الترابط المجتمعي، ونشر ثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع لما له من أثر إيجابي في نفوس هذه الشريحة المهمة من المجتمع». وثمن الشيخ الدكتور عبد العزيز بن على بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية مبادرة شركة كَفو لدعم الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع الشركة للتخفيف عن كاهل هذه الفئة من المجتمع، وسيتمّ توقيع مذكّرة تفاهم مشتركة بين الجهتين لتنظيم عملية التعاون مستقبلاً.