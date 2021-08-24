زكي نسيبة يشيد بحصول عضو هيئة تدريس على «البلاكبورد»

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

استقبل معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور حسان سليم، مدير مركز التميّز في التعليم والتعلّم في جامعة الإمارات، والحائز على جائزة البلاكبورد لعام 2021 عن فئة التميّز في قيادة التغيير، وذلك بحضور كل من د. غالب الحضرمي، مدير الجامعة بالإنابة، ود. محمد حسن، نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية بالإنابة، ود. أحمد مراد، النائب المشارك لشؤون البحث العلمي. وهنأ معاليه، الدكتور حسان سليم على جهوده البارزة في مجال قيادة التغيير والتميّز والابتكار، وحصوله مع المركز على جائزة البلاكبورد لعام 2021، والتي تُمنح للمُتميّزين في تطوير وتنفيذ استراتيجيات تعليمية عالية التأثير من خلال الاستخدام المُبتكر لحلول البلاكبورد.