«حمدان التعليمية» تُعلن بدء الدفعة الثالثة لماجستير التربية الابتكارية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

عقدت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز لقاءً تعريفياً مع طلبة الدفعة الثالثة من برنامج ماجستير التربية الابتكارية، الذي تقدمه المؤسسة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار. حضر اللقاء التعريفي الدكتور خليفة السويدي، عضو مجلس أمناء المؤسسة ومنسق برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية من جامعة الإمارات العربية المتحدة، والطلبة المقبولين في البرنامج.

وتناول اللقاء التعريف بأهداف ومخرجات برنامج ماجستير التربية الابتكارية، وشرحاً لمخرجات ومتطلبات المساقات، ومناقشة استفسارات الطلبة المنتسبين في البرنامج، والذي يبلغ عددهم 22 طالباً وطالبة. وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «للسنة الثالثة على التوالي، ومع انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022، التحق 22 طالباً وطالبة ببرنامج ماجستير التربية الابتكارية، والذي أطلقته مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بالتعاون مع كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة. ويسرنا أن نقدم في المؤسسة 10 منح دراسية كاملة للطلاب والطالبات لرفد الميدان التربوي بمعلمين وقياديين يتم إعدادهم، من أجل تعزيز المنهج الابتكاري في المنظومة التعليمية في دولة الإمارات».