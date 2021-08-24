«الصحة» تحذر من وسيلتين طبيتين

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب عددٍ من التشغيلات المتعلقة بوسيلتين طبيتين هما «PipelineTM Flex Embolization Device»، و«PipelineTM Flex Embolization Device with Shield TechnologyTM»، بسبب مشكلات خطرة قد تسببها أثناء الاستخدام، ما يؤدي احتمالية الوفاة.

وطالبت الوزارة، بإعادة جميع التشغيلات المتأثرة إلى الشركة مرة أخرى، موضحة في تعميم وجهته إلى جميع المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية الأولية، أن التشغيلات المتأثرة تشمل إصدارات صنعت بين شهري أبريل وأكتوبر من عام 2019، وينتهي تاريخ صلاحية بعضها في أكتوبر 2022، فيما تنتهي صلاحية عدد منها خلال شهري أبريل ومايو 2023.

وذكرت أن قرار السحب جاء بعدما تلقت شركة مدترونيك، وهي الشركة المصنعة للمنتج، تقارير حول إصابات خطيرة وحالات وفاة، بسبب كسر أنابيب الدفع من نظام التوصيل أثناء الاستخدام، وطالبت المرضى الذين لديهم جهاز مزروع بأن يستمروا في مسار العلاج الطبيعي. وأوصت الوزارة بتحديد وعزل جميع المنتجات المتأثرة غير المستخدمة، وإعادتها كافة إلى الشركة المصنعة، مع ضرورة إبلاغها في حالة تعرض أحد مستخدميها لأيّ من الأعراض الجانبية.