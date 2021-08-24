الامارات | «الصحة» تسحب تشغيلات من منتج طبي يسبب الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تسحب تشغيلات من منتج طبي يسبب الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعميماً بسحب تشغيلات من منتجين طبيين هما «PipelineTM Flex Embolization Device»، و «PipelineTM Flex Embolization Device with Shield TechnologyTM»، بسبب مشكلات خطرة قد تسببها أثناء الاستخدام، قد تؤدي للوفاة، وطالبت بإعادة جميع التشغيلات المتأثرة إلى الشركة مرة أخرى.

وأوضحت في تعميم أن التشغيلات المتأثرة تشمل إصدارات صنعت بين أبريل وأكتوبر من عام 2019، تنتهي صلاحية عدد منها خلال أبريل ومايو 2023. وذكرت أن قرار السحب جاء بعدما تقلت شركة «مدترونيك»، المصنعة للمنتج، تقارير حول إصابات خطيرة وحالات وفاة، بسبب كسر أنابيب الدفع من نظام التوصيل أثناء الاستخدام.

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