رفض طلب قسمة مسكن شعبي

ابوظبي - سيف اليزيد - جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع حول قسمة مسكن شعبي بين إخوة وشقيقتهم الشاكية، برفض طلب الشاكية، لأن الحكم التزم صحيح القانون والقواعد الواردة في المساق المتقدم، وقضى بإجراء قسمة المهيأة بأن يكون نصيب إخوتها الشركاء من العقار 4640 قدماً مربعة ونصيب الشاكية (شقيقتهم) 4060 قدماً مربعة، ونسبة نصيب إخوتها من مساحة البناء 2369 قدماً مربعة ونصيبها من مساحة البناء 2073 قدماً مربعة، عملاً بالمادة 183/ 1 من ذات القانون.

وتدور الحيثيات في إقامة شاكية دعوى قضائية ضد إخوتها شركائها في العقار، نظير قسمة العقار فيما بينهم، مطالبة بحقها وإعادة القسمة فيما بينهم والتي كانت معها الدعوى القضائية.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أنه لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قدمت تقريراً انتهى فيه إلى قسمة المسكن الشعبي قسمة مهيأة مكانية بعد أن ثبت لديه من معاينته للعقار عدم إمكان قسمته قسمة عينية، لأنه وفقاً لاشتراطات البلدية يجب ألا تقل واجهة كل قسمة عن 30 متراً على الشارع الرئيسي، وكذلك يجب ألا تقل مساحة كل قسمة عن 10 آلاف قدم مربعة وهما شرطان غير متوافرين، وقدم مقترحين بقسمة مهيأة مكانية للمسكن وأن الشركاء وافقوا على القسمة المقترحة، وأوضحت أنه إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم القواعد الواردة في المساق المتقدم وقضى بإجراء قسمة المهيأة بأن يكون نصيب إخوتها الشركاء من العقار 4640 قدماً مربعة ونصيب الشاكية (شقيقتهم) 4060 قدماً مربعة ونسبة نصيب إخوتها من مساحة البناء 2369 قدماً مربعة ونصيبها من مساحة البناء 2073 قدماً مربعة، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ونظراً لما تقدم ذكره، قضت محكمة النقض أبوظبي برفض طلب الشاكية.