الامارات | 4 خيارات للتحقق من نتائج فحص كورونا لنزلاء فنادق ابوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خيارات للتحقق من نتائج فحص كورونا لنزلاء فنادق ابوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت دائرة الثقافة والسياحة في ابوظبي ان هناك 4 خيارات للتحقق من نتائج فحصوصات كورونا كوفيد -19 او اختبارات بي سي ار للنزلاء والزوار في فنادق الامارةً.

واوضحت الدائرة في تعميم اصدرته اليوم ووجهته لمدراء المنشآت الفندقية والسياحية في الامارة ان اول هذة الخيارات يتمثل في زيارة تطبيق الحصن للتعرف على نتيجة الفحص وثاني هذه الخيارات زيارة الصفحة الالكترونية لتطبيق الحصن للتعرف على نتيجة الفحص>

ونوهت الى ان ثالث هذه الخيارات هي الرسائل النصية القصيرة للمشتركين في شبكة اتصالات اتصالات عبر ارسال حرف R متبوعا بمسافة متبوعا برقم التعريف الموحد او رقم الهوية الامارتية الى الرقم 6336 للتعرف على اخر تحديث مستجدات الفحص.

واشارت الى ان رابع هذه الخيارات يتمثل في اجراء عملية اتصال بالهاتف الجوال للمشتركين في شبكة اتصالات على الرقم 48 * متبوعا برقم التعريف الموحد او الهوية الامارتية ثم علامة # ثم الضغط على اتصال لتظهر اخر مستجدات نتيجة فحص بي سي ار.

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