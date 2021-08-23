"دفاع مدني" أم القيوين يسيطرعلى حريق في" تك بحري"

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكنت فرق الإطفاء في إدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق شب في "تك" بحري "خردة" على رصيف بحري بمنطقة الراعفة بأم القيوين.

ونجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات إخلاء الموقع ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية.

وأوضح سعادة العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني في أم القيوين أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في تمام الساعة 10:15 من صباح اليوم يفيد بوقوع حادث حريق في إحدى السفن على رصيف بحري بمنطقة الراعفة. وعلى الفور، تم تحريك فرقة مركز إطفاء الراعفة كجهة اختصاص ومستجيب أول. وعند الوصول لموقع الحريق، تبين أن الحادث في "تك" بحري "خردة"، وتم استدعاء فرق الدفاع المدني في أم القيوين ورأس الخيمة وعجمان والشارقة، حيث نجحت فرق ووحدات الدفاع المدني في تنفيذ عمليات الإخلاء ومباشرة عملية مكافحة الحريق والإطفاء.

وقال إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون أن تسجل أية إصابات بشرية وأن فرق الإطفاء تعاملت مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن التعاون المثمر مع شرطة أم القيوين والإسعاف الوطني وخفر السواحل بأم القيوين.