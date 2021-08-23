جزيرة ياس تكتسي بألوان العلم السعودي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن خططها للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف 23 سبتمبر القادم، حيث ستكتسي معالم الوجهة بألوان علم المملكة العربية السعودية.

وستشهد جزيرة ياس عرضاً مميزاً للألعاب النارية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، والذي ينطلق من الواجهة البحرية لياس باي، ويمكن مشاهدته من مجموعة مختارة من الفنادق والمطاعم التي تحتضنها الجزيرة، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الساعة 9 مساءً.

كما سيتم بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة «الانستغرام» الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزم بها جزيرة ياس.وستكتسي المعالم السياحية والترفيهية التي تحتضنها جزيرة ياس، بما في ذلك عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وياس مول، وفنادق ياس بلازا، وفندق دبليو أبوظبي - جزيرة ياس، والاتحاد أرينا، الذي تم افتتاحه مؤخراً بألوان العلم السعودي، احتفاءً بـ 91 عاماً على تأسيس المملكة العربية السعودية في عام 1930.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية، تم وضع وتحديث إجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي، في الوجهات المختارة لحضور عروض الألعاب النارية لضمان تجربة ممتعة لجميع الضيوف مع ضمان صحتهم وسلامتهم.

