162 مليون درهم من «دار البر» لمشاريع مياه حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أنجزت جمعية دار البر، على مدار 5 أعوام، من 2016 إلى 2020، 50 ألف مشروع لتوفير المياه، لغايات الشرب والاستخدامات المنزلية والمدنية الأخرى، في عدد من المناطق الأشد فقرا بالمياه في العالم، بتكاليف إجمالية بلغت 162 مليوناً و634 ألفاً و166 درهماً.

وأكد المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر، أن إجمالي عدد مشاريع المياه، التي أطلقتها خلال الخمسة أعوام الماضية، يصل إلى 50 ألفاً و379 مشروعاً متنوعاً، في 37 دولة.

و أوضح أن مشاريع المياه، التي نفذتها الجمعية في العالم ولا تزال تواصل العمل فيها، تنقسم إلى 20 صنفاً من المشاريع، من بينها مشاريع حفر وإنشاء الآبار الارتوازية، والآبار المتوسطة والقريبة العمق، والآبار ذات المضخات اليدوية، والآبار بمضخات كهربائية، والآبار الخاصة، وإنشاء محطات مياه، وتمديد شبكات المياه، وتوفير برادات المياه الباردة، وتركيب خزانات مياه، وإنشاء أحواض أرضية لتجميع وحفظ مياه الأمطار، وبناء سدود لحجز المياه الُمهدرة، ومشاريع «سقيا المياه»، وصيانة الآبار، وتركيب المرشحات «الفلاتر» الخاصة بالمياه.