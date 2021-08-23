«النقل المتكامل» يسمح باستخدام مواقف المباني الطابقية باشتراك واحد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، عن السماح لمشتركي المباني الطابقية في استخدام جميع مواقف المباني الطابقية في مدينة أبوظبي وعددها سبعة مبانٍ، بحيث يستفيد منها جميع المشتركين الحاليين في مباني المواقف الطابقية، بالإضافة إلى المشتركين الجدد مستقبلاً.

وأوضح المركز أن هذه المبادرة تمكن المشتركين الحاليين من استخدام جميع المباني الطابقية وبدون أي رسوم إضافية، على خلاف الآلية السابقة التي تخولهم الدخول إلى مبنى واحد فقط يتم تحديده من قبلهم.

وأكد المركز أن الهدف من هذه المبادرة هو التسهيل على مشتركي المواقف الطابقية وتوفير عدد أكبر من المواقف لهم من خلال منحهم ميزة استخدام الاشتراك في جميع المباني الطابقية، بالإضافة إلى تشجيع الجمهور على الاشتراك والوقوف في المواقف الطابقية ورفع مستوى رضاهم، مع التخفيف من الازدحام على المواقف السطحية.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد المواقف المتاحة في مباني المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي يبلغ (3788) موقفاً موزعة على عدد (7) مبانٍ طابقية، منها مواقف خاصة لأصحاب الهمم وعددها (31) موقفاً، كما توجد مواقف مخصصة للسيدات فقط وعددها (182) موقفاً، ومواقف أخرى مخصصة لشحن المركبات الكهربائية وعددها (16) وجميعها موزعة على المباني الطابقية، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تقديم خدمة مميزة لمستخدمي المواقف الطابقية.

وأشار المركز إلى أن المواقف الطابقية في جزيرة أبوظبي تتوزع على سبعة مواقع مختلفة وهي: الموقف رقم 1 في القطاع شرق 3-1، والموقف رقم 3 في القطاع شرق 5، والموقف رقم 4 في القطاع شرق 8، والموقف رقم 5 في القطاع شرق 3-2، والموقف رقم 6 في القطاع شرق 6، والموقف رقم 7 في القطاع شرق 6، والموقف رقم 8 في القطاع شرق 11. كما يمكن للمتعاملين استخراج تصاريح وقوف ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية لمركباتهم، برسم يتناسب ومدة التصريح، إذ تبلغ رسوم الاشتراك لاستخدام المواقف الطابقية 1369 درهماً لمدة 3 أشهر، فيما يبلغ رسم الاشتراك نصف السنوي 2738 درهماً، ورسم الاشتراك السنوي 5475 درهماً.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمتعاملين تقديم طلب إصدار تصريح الاشتراك في المباني الطابقية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.itc.gov.ae أو من خلال زيارة مركز إسعاد المتعاملين الكائن في بلدية مدينة أبوظبي أو مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم» مع إرفاق الوثائق الثبوتية المتمثلة في بطاقة الهوية وملكية المركبة، ويتم منح التصريح مباشرة بعد استيفاء الشروط والوثائق المطلوبة وسداد الرسوم.