بلدية دبي تفوز بجائزة للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

فازت بلدية دبي بجائزة الجمعية الملكية للوقاية من الحوادث بالمملكة المتحدة /RoSPA/ عن فئة «الإلهام لإنجازات الصحة والسلامة» The ROSPA Inspiration Award ضمن تصنيف «فريق الصحة والسلامة لعام 2021 - الشرق الأوسط» Health and Safety Team of the Year، حيث فازت بالجائزة مبادرة منظومة فريق عمل خلية الأزمة المصغرة للحد من انتشار كوفيد -19. وساهمت المبادرة الفائزة في تعزيز جهود بلدية دبي نحو تجسيد حرص الدائرة على تطبيق مبادئ وقيم الصحة والسلامة في ظل الجائحة، وذلك في مختلف الوحدات التنظيمية ومواقع عمل البلدية المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء الإمارة، كما ركزت المبادرة على إبراز الجهود التنظيمية المميزة لبلدية دبي ودورها الريادي على مستوى الإمارة في الاستجابة السريعة لمتطلبات الصحة والسلامة أثناء الجائحة، والمشاركة الفعّالة في تسريع وتيرة التعافي بالتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى بالإمارة.