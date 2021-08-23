«الأرشيف الوطني» يثري ثقافة المعلمين الجدد

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم الأرشيف الوطني ورشة تدريبية افتراضية بهدف رفع درجة وعي المعلمين الجدد في كل من مدارس الإمارات الوطنية والمدرسة الإسبانية - بتاريخ وثقافة مجتمع الإمارات العريق وتراثه وعاداته التي تسهم بترسيخ الهوية الوطنية، وتعزز الولاء والانتماء لدى أجيال الطلبة، وذلك ما يقرّب المسافة بين الطلبة وذويهم ومعلميهم.

حفلت الورشة بمعرض للصور التي يحتفظ بها الأرشيف الوطني في أرشيفاته الخاصة بالصور، وقد أظهرت الصور مدى الاهتمام الذي لقيه التعليم في دولة الإمارات على أيادي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» وإخوانه الآباء المؤسسين، والمتابعة التي حظيت بها مسيرة التعليم المتطورة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة في عصرنا الحالي- تم عرض فيلم وثائقي بعنوان: «بناء أمة» يرصد قصة بدايات تطور التعليم في الإمارات، والإنجازات التي شهدها هذا الميدان في زمن قياسي.

وقدمت الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في الأرشيف الوطني محاضرة مكثفة بعنوان: «تاريخ دولة الإمارات وثقافتها»، تطرقت فيها إلى محطات في تاريخ نشوء دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطورها وازدهارها، وأبرز رموزها.