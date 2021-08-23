الإمارات نموذج عالمي في التواصل خلال «كورونا»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد عضو لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، علي جابر، مدير عام قنوات «إم بي سي»، أن الإعلام وسيلة فعّالة جداً في التأثير على المجتمعات، وله القدرة على تغيير حياة الناس، وإثارة الحروب وتثبيت السلام، لافتاً إلى أن الصناعة الإعلامية تتغيّر بشكل مطرد وسريع أكثر من غيرها، وأي مؤسسة إعلامية لا تواكب هذا التطور سيكون مصيرها الفشل. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة تحكيم جائزة الشارقة للاتصال الحكومي التي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال ثاني أيام الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي التي تقام خلال الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر المقبل تحت شعار «دروس الماضي، تطلعات المستقبل»، حيث تناول عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، الحديث عن جملة من المحاور والقضايا استهلها بقدرة وريادة دولة الإمارات في إدارتها لأزمة «كورونا» والنموذج العالمي الذي قدّمته بما يتعلّق بالتواصل مع الجمهور. وقال: «يحسب لدولة الإمارات أنها كانت سبّاقة على الصعيد العالمي إلى جانب نيوزيلندا فيما يتعلّق بالتواصل مع الجمهور خلال فترة جائحة (كورونا)، حيث كشفت معظم الدول عن مشكلات لديها فيما يتعلق بهذا النوع من التواصل، لكن دولة الإمارات استطاعت وبشكل فعّال أن تخفّف من الهلع لدى المجتمع وأن تشجّع على أخذ اللقاح، في تجربة يجب أن تدرّس في الجامعات لما لها من قيمة علمية تتجلى في تخفيف التوتر وإسناد المجتمع نفسياً». وتابع: دولة الإمارات هي البلد العربي النموذجي الذي استطاع أن يوفّق ما بين فتح القطاعات وإغلاقها.

يشار إلى أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي تلقّت 403 ملفات للمشاركة في دورتها المقبلة، تم قبول 212 ملفاً للمنافسة ضمن فئاتها الـ14، منها 38 ملفاً من إمارة الشارقة، و145 ملفاً من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، و29 ملفاً من مختلف البلدان حول العالم منها، المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ولبنان، والسودان، وباكستان، ودولة الكويت، وسوريا، والأردن، والمملكة المغربية، وغيرها.

وتضمّ لجنة التحكيم الجائزة إلى جانب علي جابر كلّاً من محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات، وسامي الريامي رئيس تحرير صحيفة الإمارات اليوم، وشهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، والدكتور علي سالم اللواتي مستشار بديوان البلاط السلطاني، سلطنة عُمان، والدكتور يسار جرار.