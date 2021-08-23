«لا تشلون هم» التطوعي ينظم دورة الإسعافات الأولية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نظّم فريق «لا تشلون هم» التطوعي دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لمدة 3 أيام في مدينة أبوظبي، وذلك بحضور ومشاركة 40 متطوعاً من المواطنين والمواطنات، وقام مسعود الحوسني من فريق ساند التطوعي بإلقاء محاضرات في طرق الإسعافات الأولية، وشهدت الدورة تفاعلاً كبيراً من قبل المشاركين الذين تعرفوا على طرق الإسعاف الأولية.

وقام الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس مجلس إدارة فريق «لا تشلون هم» التطوعي، بتوزيع شهادات التقدير والجوائز على المشاركين، بحضور عددٍ من القائمين على الفريق.