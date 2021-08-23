بحث التعاون بين «الوطني» و«برلمان المتوسط»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

بحث أعضاء مجموعة برلمان البحر الأبيض المتوسط في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقد «عن بعد»، مع هون جينارو ميجليور رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، سبل تفعيل علاقات التعاون بين الجانبين في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

شارك في الاجتماع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي كل من: مريم ماجد بن ثنية رئيس المجموعة، وضرار حميد بالهول الفلاسي نائب رئيس المجموعة، وهند حميد بن هندي العليلي.

وعرض أعضاء المجموعة خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب وفق رؤية متكاملة ومواقف ثابتة وواضحة، ونهجها في التصدي للفكر المتطرف، وإعلائها لقيم التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتنسيق البرلماني المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية خاصة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، ودعم عملية التوزيع العادل للقاحات.

كما تم التطرق إلى دور البرلمانات في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية، بما يحقق تطلعات الشعوب وتوجهات الحكومات.