الامارات | إلزام موظفي الحكومة الاتحادية بفحص «PCR» كل 48 ساعة

شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام موظفي الحكومة الاتحادية بفحص «PCR» كل 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اليوم تعميماً موجهاً إلى الوزارات والجهات الاتحادية كافة، عدلت بموجبه بعض إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد-19» على مستوى الحكومة الاتحادية، في ضوء التنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وأوضحت الهيئة أنه تم تعديل بعض إجراءات التصدي للجائحة على مستوى الحكومة الاتحادية، على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021، حيث بات يتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 48 ساعة، ويُستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي اللقاح.

كما يُستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة، تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم لقاح «كوفيد-19»، وفق حالتهم الصحية/‏‏‏‏المرضية، على أن يلتزم الموظف بإجراء فحص مسحة الأنف «PCR» كل 48 ساعة.

وأشار التعميم إلى أنه يتعين على شركات التعهيد كافة، وشركات الخدمات العامة وما شابه التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية (الحالية والمستقبلية) إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 48 ساعة على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد-19».

وجاء في تعميم الهيئة أنه في حال التعاقد مع شركات استشارية أو بيوت خبرة وما شابه من قبل الجهات الاتحادية، ويتطلب مرور موظفيها على مقرات عمل الجهة الحكومية الاتحادية؛ لحضور اجتماعات أو مناقشات، وغيرها من المهام حسب العقد، فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف مدتها لا تزيد على 48 ساعة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتين من اللقاح.

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