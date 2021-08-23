الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافلات

فوجئت ولية أمر بزيادة رسوم الحافلات المدرسية من 8000 درهم العام الماضي إلى 10.500 آلاف درهم، متسائلة عن الأسباب الكامنة وراء هذه الزيادة، خصوصاً في ظل توافر خيار التعليم عن بُعد للطلاب الراغبين في ذلك، داعية إلى ضرورة مراعاة الظروف التي تمرّ بها الأسر في ظل جائحة «كوفيد-19» التي طالت العالم.

مخبوزات

لاحظ متسوّقون في منفذ بيع «أسواق» بمنطقة «ند الشبا 4»، عدم توافر مخبوزات طازجة لجميع الأنواع، حيث يعرض مخبوزات منتهية الصلاحية، وذلك على خلاف فرعه الموجود في منطقة ند الحمر، الذي تتوافر فيه المخبوزات الطازجة بشكل أكبر.

«طلبات»

طالب سائقون تغليظ العقوبات بحق سائقي توصيل الطلبات المتهورين، خصوصاً في ظل الزيادة الملحوظة لاستهتارهم الكبير أثناء القيادة، مخالفين قوانين السير والمرور المنصوص عليها، ومعرّضين حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

تنظيف

طالب سائقون بضرورة التنبيه على عمال محطات الوقود بضرورة الاستئذان قبل القيام بغسل النافذة الأمامية للسيارات، عوضاً عن التطفل والقيام بمثل هذا التصرف المزعج والمنتهك لخصوصية الآخرين.

مبيدات

أثنى مواطن على خدمة قسم مكافحة آفات الصحة العامة في بلدية دبي، لما لقيه من تجاوب سريع مع طلبه الخاص برش حديقة المنزل بالمبيدات الحشرية، نظراً إلى انتشار الحشرات في فترة الصيف، إلى جانب تقديم نصائح حول كيفية الاهتمام بالأشجار والحفاظ عليها من الحشرات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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