الامارات | "طرق دبي" تدخل موسوعة "غينيس"

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تدخل موسوعة "غينيس" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت هيئة الطرق والمواصلات بدبي رقمًا قياسيًّا جديداً ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال حشد أكبر عدد من الجنسيات لفعالية توعوية انعقدت تحت مسمى "أكبر عدد من الجنسيات في جلسة سلامة إنشائية".

ونجحت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة في تسجيل هذا الرقم القياسي لِتُدخِلَ الهيئة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال تنظيمها لفعالية توعوية في السلامة المهنية مع شركائها الاستراتيجيين العاملين في مشروع تطوير محور الشندغة (جسر انفينيتي) ضمت أفراداً يمثلون 75 جنسية.

وحضر فريق جينيس هذه الفعالية التي شهدت تسجيل الرقم القياسي العالمي في موقع المشروع مع الالتزام التام بالقيود والإجراءات الاحترازية التي وضعتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والطوارئ في دبي لمكافحة كوفيد-19.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة المهندسة ميثاء بن عدي، لدينا كل الحرص على تطبيق المبدأ القائم على أن "سلامة الأفراد تسمو على جميع الاعتبارات الأخرى المتعلقة بالإنشاءات والصيانة" ولدينا قناعة راسخة بتعزيز ممارسات الصحة والسلامة المهنية عبر عمليات المؤسسة في جميع الأوقات كما نلتزم بحماية الموظفين والشركاء والمجتمع من حولنا.

وأعربت المهندسة ميثاء عن سرورها بهذا الإنجاز ..مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الحثيثة لفرق العمل الميدانية التابعة للهيئة ولفرق العمل الميدانية الأخرى التابعة للشركاء حيث يعمل الجميع بروح الفريق الواحد وبأداء لافت لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات المرسومة التي تم وضعها وتحقيق الأهداف المرجوّة لإسعاد سكان الإمارة وزوارها وسائحيها القادمين إليها من جميع بلدان العالم والارتقاء بمستوى الرضا لديهم.

وأضافت: تعتز مؤسسة المرور والطرق بضمان صحة وسلامة جميع العاملين والمشاركين في مشاريع الطرق ولديها قناعة تامة بأهمية غرس ثقافة السلامة في جميع مشاريعها على المستويات كافة وبالنظر إلى الوضع الراهن للجائحة هناك تركيز أكبر في الحفاظ على سلامة كل فريق المشروع.

وأكّدَت ميثاء بن عدي حرص الهيئة على التواصل والعمل مع استشاريين ومقاولين دوليين مرموقين لدراسة مشاريع الطرق وتصميمها وإنشائها وتشغيلها وصيانتها للبنية التحتية ..مشيرة إلى الالتزام بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل الإنشائية والإيمان بأهمية التوعية المستمرة لجميع العاملين، وقالت : لدينا عدد كبير من الجنسيات العاملة في مشاريعنا ويتم إطلاق مبادرات مختلفة لضمان توفير بيئة عمل آمنة لهم نسعى من خلالها لإبراز رسالة السلامة المهنية التي تتبناها المؤسسة لتحقيق أهدافها المرجوة مما نتج عنه تسجيل رقم قياسي عالمي.

وختمت بالقول : نهتم بتطوير أنظمة الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل ونقوم بوضع إجراءات محكمة واضحة وخطط سنوية بهدف تعزيز مبادئ السلامة المهنية في مشاريعنا الإنشائية من خلال التعاون مع الخبراء وذوي الاختصاص ونقل التجارب الناجحة لتعظيم مستوى الفائدة المرجوة من عقد الجلسات التوعوية.

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