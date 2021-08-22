الامارات | شرطة عجمان تستعد لافتتاح مركز "فاست" لفحص وترخيص المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تستعد لافتتاح مركز "فاست" لفحص وترخيص المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت القيادة العامة لشرطة عجمان بالتعاون مع هيئة دعم الخدمات الأمنية تجهيز مركز "فاست" لخدمات فحص وترخيص المركبات للجمهور من أجل افتتاحه رسميا خلال الأيام القادمة.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة عجمان العقيد سلطان خليفة بن حارب إن إنشاء المركز جاء ضمن جهود القيادة العامة لشرطة عجمان لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور من خلال تقديم خدمات نوعية ومتميزة من أجل اسعاد المتعاملين.

وأوضح ابن حارب أن المركز الذي يقع في منطقة الجرف يأتي كذلك تجسيدا للالتزام المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتحقيقا للمزيد من الراحة والسعادة لكافة المتعاملين.

وأضاف العقيد سلطان خليفة أن المركز يقدم خدمة الفحص وتسجيل وتجديد رخص المركبات ويعمل بثلاث حارات فحص للمركبات الخفيفة والمتوسطة والدراجات النارية وهو مجهز بأحدث الأجهزة ومعدات الفحص اللازمة لضمان فحص دقيق و وفق المعايير والمواصفات المحددة في الدولة، موضحا أن الأجهزة المذكورة تتميز بحداثتها ودقتها وخصوصاً فيما يتعلق بفحص نسبة الكربون في عوادم المركبات لضمان الالتزام بمعايير الحفاظ على البيئة وفحص المكابح والهيكل لضمان الأمن والسلامة في المركبة.

وأشار إلى أن المركز يقدم خدمة دفع المخالفات المرورية وخدمات التأمين لجميع أنواع المركبات وفحص مركبة للتسفير ونقل ملكية مركبة ومعاملة تجديد مركبة وإصدار ملكية بدل فاقد أو تالف وغيرها من خدمات التجديد والتسجيل و الفحص بالإضافة لتوفير جهاز "سهل" المخصص لتقديم الخدمات لمالكي المركبات.

وأكد مدير عام هيئة دعم الخدمات الأمنية علي الجاسم أن عملية فحص وترخيص المركبة في مركز فاست التجريبية قد بدأت بالفعل ..مشيرا إلى أنها تتميز بالسهولة والسرعة حيث يمكن لمالك المركبة إجراء الفحص دون النزول من المركبة.

وأوضح الجاسم أن المركز أنهى 580 معاملة منذ بدء تشغيله التجريبي من اسبوعين ماضيين.

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