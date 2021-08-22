الامارات | منح دراسية للمتفوقين وإجراءات ميسرة للطلبة الجدد في جامعة العين

شكرا لقرائتكم خبر عن منح دراسية للمتفوقين وإجراءات ميسرة للطلبة الجدد في جامعة العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل جامعة العين استقبال طلبات القبول للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2021-2022 وذلك على مستوى المقرين في العين وأبوظبي ضمن مختلف الكليات والتخصصات التي تطرحها في الهندسة، الصيدلة، القانون، التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، الأعمال، والاتصال والإعلام.

وعززت جامعة العين خدمات القبول والتقديم الإلكتروني عبر منصة إلكترونية خاصة بالطلبة الجدد الراغبين بالالتحاق في الجامعة التزاما بالتدابير الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 وحفاظاً على سلامة الجميع، حيث يمكن لطلاب الجدد الاطلاع على شروط القبول والوثائق المطلوبة والرسوم الدراسية وإجراءات التقديم، وكذلك التواصل مع وحدة القبول والتسجيل عبر مختلف وسائل التواصل الإلكتروني.

كما خصصت جامعة العين باقة متنوعة من المنح الدراسية والمساعدات الإنسانية لطلبتها استعداداً للعام الأكاديمي الجديد، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتها في تهيئة بيئة تعليم متميزة للطلبة المتفوقين وغيرهم ممن تنطبق عليهم المعايير التي حددتها الجامعة للتمتع بالمنح الدراسية.

وتقدم الجامعة لطلبة البكالوريوس منحاً كاملة تغطي 100% من الرسوم الدراسية للخمسة الأوائل على مستوى الدولة من خريجي الثانوية العامة، وخصومات تصل إلى 30% من إجمالي رسوم الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الأول لخريجي الثانوية العامة الحاصلون على معدلات 90% فما فوق. و40% للطلبة الدارسين في الجامعة والمتفوقين أكاديمياً شريطة أن يكونوا قد أتموا 15 ساعة معتمدة كحد أدنى في الفصل الدراسي الأول أو الثاني وبمعدل فصلي لا يقل عن 3.6 من 4.0. فيما يتم منح الطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية منحة لفصل دراسي واحد.

كما تشمل المنح الدراسية كلا من الاخوة والأقارب، فاقدي المعيل، وأبناء العاملين في الجامعة وذلك بنسب مختلفة فيما تقدم خصومات بنسبة 50% لخريجيها الراغبين باستكمال دراستهم والالتحاق ببرنامج الماجستير.

كما توفر الجامعة منحاً دراسية للغير قادرين على مواصلة دراستهم لأسباب مادية، إلى جانب ما يعرف بصندوق "مساهمة" والذي يهدف لإيجاد مصدر دائم لرعاية الطلبة المحتاجين مادياً من خلال تلقي التبرعات والمنح من المؤسسات الخارجية الراغبة في المساعدة.

وقد اعتمدت جامعة العين التقويم الدراسي بها للعام الأكاديمي المقبل 2021-2022، الذي ستنطلق الدراسة به في 29 من أغسطس الجاري، فيما بدأ اليوم دوام أعضاء الهيئة التدريسية.

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