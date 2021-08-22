الامارات | مخالفة مرورية تكشف جرائم جنائية لسائق مركبة في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة مرورية تكشف جرائم جنائية لسائق مركبة في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قادت مخالفة مرورية رصدها شرطي في دبي عبارة عن قيادة مركبة منتهية الترخيص، إلى كشف جرائم جنائية تورط فيها سائق المركبة المخالفة، شملت انتحال صفة واستعمال بطاقة هوية ورخصة قيادة باسم ضابط شرطة فقدها الأخير قبل أربع سنوات، بالإضافة إلى حيازة مشروبات كحولية، وتم ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمته.

وتفصيلاًـ قال شرطي المرور الذي ضبط الواقعة، إنه كان على رأس عمله في منطقة البرشاء حين رصد مركبة من نوع ميني كوبر وتبين من خلال التدقيق عليها عبر النظام الذكي بأنها منتهية الترخيص، فاستوقفها وأخبر سائقها أنه سوف يقوم بحجزها.

وأضاف أنه طلب من المتهم رخصة القيادة وملكية المركبة، وأخبره الأخير أن السيارة عائدة لصديقته، لكن أكد له الشرطي أنها سوف تحجز لمرور فترة طويلة على انتهاء ترخيصها.

وفي هذه الأثناء كان الشرطي ينادي المتهم بالاسم المسجل في رخصة القيادة، ويتجاوب معه الأخير بشكل طبيعي باعتباره صاحب الاسم، لكنه ارتبك حين طلب منه الشرطي نقل الأغراض الموجودة في السيارة، واقر له أنه يحوز مشروبات كحولية، وفتح الصندوق الخلفي الذي كان يحوي المشروبات، فطلب منه رجل المرور مرافقته إلى مركز الشرطة، واستدعى دورية اخرى لضبط المشروبات.

وأشار إلى أنه فور وصول المتهم إلى مركز الشرطة وبدأ استجوابه، اعترف بأن اسمه مختلف عن الموجود في رخصة القيادة وبطاقة الهوية، مدعياً أنه استخرج االرخصة على سبيل الخطأ، لكن أكد شرطي المرور الذي أوقفه أن المتهم تعمد أن يسلمه رخصة شخص آخر، وكان على علم تام بذلك، لأنه كان يناديه بالاسم الموجود في الرخصة ويرد عليه بشكل طبيعي.

من جهته قال صاحب الرخصة وهو ضابط شرطة إنه فقد محفظته قبل أربع أعوام وحرر بلاغ فقدان واستخرج رخصة قيادة جديدة، مؤكداً أنه ليس على معرفة سابقة بالمتهم.

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