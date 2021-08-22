السفير اللبناني لـ«الاتحاد»: الإمارات عنوان الإنسانية في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أكد فؤاد شهاب دندن، السفير اللبناني لدى الدولة، أن دولة الإمارات استجابت لنداء لبنان لإغاثة الجرحى بعد وقوع انفجار «عكار» يوم 15 أغسطس الماضي، مشيداً بموقف الإمارات الإنساني في نقل المصابين لأبوظبي وعلاجهم بعد أن سقطوا جرحى إثر هذا الحادث.

فؤاد شهاب دندن

وقال السفير دندن في تصريح لـ«الاتحاد»: «إنه وبعد أن استيقظ الشعب اللبناني فجر يوم الأحد الماضي على حادث أليم إثر انفجار خزان غير شرعي للوقود بمنطقة (عكار) ما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن 30 شهيداً و90 جريحاً أصيبوا بحروق بالغة، وتم نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة في لبنان لتلقي العلاج اللازم، ولكن وبسبب الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان والعدد الكبير من الجرحى المصابين بحروق، أطلقنا نداء استغاثة إلى الدول الشقيقة، وكالمعتاد دولة الإمارات العربية المتحدة وبتوجيهات قيادتها الرشيدة لبّت النداء، وأرسلت طائرة خاصة إماراتية إلى بيروت لنقل عددٍ من المصابين وهم في حالة حرجة إلى أبوظبي، حتى يتلقوا العلاج والرعاية الطبية اللازمة في مركز الحروق التابع لمدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وأضاف فؤاد شهاب دندن السفير اللبناني لدى الدولة: «باسمي واسم اللبنانيين وأهالي المصابين، التحية والتقدير والشكر لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، وإلى جميع منظماتها الإنسانية والطبية، ولكل جهد بذل ويبذل من أجل رعاية المصابين.. شكراً إمارات الخير لكل عمل إنساني تقومون به وفي كل أنحاء العالم من دون أي تفرقة أو تمييز.. بارك الله بالخير وأهله دولة الإمارات العربية المتحدة، فهي عنوان الإنسانية في العالم بالفعل وليس فقط بالقول (لا تشيلون هم)، كما قالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وكانت قد وصلت إلى مطار أبوظبي مؤخراً طائرة إخلاء طبي تحمل على متنها عدداً من مصابي انفجار منطقة عكار في الجمهورية اللبنانية الشقيقة للعلاج في مستشفيات الدولة. وتأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الإماراتي واللبناني وتجسيداً لنهج دولة الإمارات الراسخ في الوقوف إلى جانب أشقائها في مختلف الظروف.

وقد باشرت الجهات الطبية نقل المصابين إلى المستشفيات التخصصية لبدء برنامج العلاج والتأهيل وفق أعلى معايير الخدمات العلاجية. وكانت سفارة دولة الإمارات في لبنان قد باشرت في وقت سابق التواصل مع الجهات ذات الاختصاص لنقل الجرحى بأسرع وقت ممكن.