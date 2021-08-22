«معاً» تطلق الدورة الخامسة من برنامج الحاضنة الاجتماعية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

تفتح هيئة المساهمات المجتمعية - معاً لرواد الأعمال الاجتماعيين الطموحين باب المشاركة للانضمام إلى الدورة الخامسة من حاضنة معاً الاجتماعية، بهدف إيجاد حلول مبتكرة تعزز من جودة حياة كبار المواطنين والمقيمين، وتم إطلاق الدورة الخامسة بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمسنين، والذي يُقام سنوياً في 21 أغسطس لتعميق الوعي المجتمعي على المستوى العالمي بدور كبار السن وتوضيح القضايا التي تؤثر على حياتهم، نذكر منها الشيخوخة وتداعياتها الصحية والعزلة الاجتماعية.

وتعد حاضنة معاً الاجتماعية إحدى الركائز الرئيسية الخمس لهيئة المساهمات المجتمعية - معاً، وتندرج في إطار جهودها المتواصلة لبناء قطاع ثالث مزدهر في إمارة أبوظبي، متمثل بالمنشآت الأهلية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات الاجتماعية، للمساهمة في بناء مجتمع متطور متماسك ونشط، وتم فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في الدورة الخامسة من حاضنة معاً الاجتماعية، والتي تركز على كبار المواطنين والمقيمين، وتعمل بالتعاون مع المشاركين على تحسين الخدمات والمنتجات المقدمة لهم لضمان تعزيز جودة حياتهم في إمارة أبوظبي، وسيتم اختيار 10 فرق ممن تلبي حلولها المبدئية المعايير الموضوعة للمشاركة في هذه الدورة من الحاضنة، وستخضع لبرنامج تدريبي مدته 90 يوماً، بهدف تطوير أفكارهم المبتكرة وتحويلها لمشاريع اجتماعية ذات عائد اقتصادي.

وقال المهندس حمد علي الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع: تواصل الدائرة مع هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» سلسلة الدورات لحاضنة معاً الاجتماعية، وتمثل هذه الدورة فرصة لصناعة الأثر الاجتماعي ودعم فئة كبار المواطنين والمقيمين، عبر إيجاد حلول اجتماعية مبتكرة تعزز من جودة حياتهم للوصول إلى رؤيتنا بتحقيق حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع.

وأكد، أن تنمية المجتمع وتطويره هي مسؤولية مشتركة من الجميع، ويأتي دورنا الأساسي في تسهيل وتنظيم وتنسيق مساهمة الأفراد والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية والشركات الخاصة في تحقيق هذه الغاية، ونتطلع دائماً إلى بناء أسرة متماسكة تشكل نواة مجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته من المواطنين والمقيمين، ويتمثل ذلك في خلق حياة سعيدة ونشطة لكبار المواطنين والمقيمين.

معارف

وأضافت: «يلعب كل من رواد الأعمال الاجتماعيين وكبار المواطنين والمقيمين دوراً مهماً في إنجاح هذه الدورة من برنامج الحاضنة، فتعاونهم معاً عبر تبادل المعارف والخبرات سيساهم بشكل فعال في طرح حلول مبتكرة تساهم في إحداث تحول إيجابي لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة»، ويمكنكم التقدم بطلب المشاركة عبر زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://maan.gov.ae/our-pillars/ideation-acceleration/incubator/

نجاح

صرحت سلامة العميمي، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تعد حاضنة معاً الاجتماعية أول برنامج يتم إطلاقه تحت مظلة هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، ويواصل البرنامج تحقيق النجاحات المميزة في كل من دوراته، ومنذ انطلاقة البرنامج الأولى في عام 2019، تجاوز عدد المستفيدين منه 15 ألف شخص، ووفرت الحلول المبتكرة المميزة التي تم تطويرها عن طريق البرنامج الدعم لشرائح متنوعة من المجتمع، محدثة أثراً إيجابياً في حياة أصحاب الهمم، وفي مجالات الصحة النفسية، والتماسك الأسري، والبيئة، ونتوقع تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية مع أحدث دورات البرنامج التي تركز على توفير الدعم لفئة كبار المواطنين والمقيمين».