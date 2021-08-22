99% رضا المتعاملين عن «شرطة الوسطى» بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

ترأس العميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، اجتماعاً لمناقشة المؤشرات الاستراتيجية لإدارة شرطة المنطقة الوسطى للنصف الأول من العام الجاري، بحضور العقيد حميد الجلاف مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة ورؤساء المراكز والأقسام بالإدارة.

واطلع العميد العاجل على مؤشرات الأداء، والذي تضمن رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة خلال النصف الأول من العام الجاري، والذي حقق نسبة 99%، ونتائج تقرير المتسوق السري، والذي نال المركز من خلاله على معدل 92.4%، كما اطلع على نتائج المستهدفات الاستراتيجية وآليات تحقيق تلك المستهدفات وانعكاسها على واقع العمل.