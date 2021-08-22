محمد بن راشد: اعتمدنا 6 مشاريع جديدة ضمن خطة حتا التنموية

الإمارات

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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اعتماد خطة حتا التنموية.

وكتب سموه على تويتر: «ضمن خطة حتا التنموية اعتمدنا 6 مشاريع جديدة.. تصاميم قمة دبي الجبلية على ارتفاع 1300 متر.. وتلفريك بطول 5,4 كم.. وشلالات حتا المستدامة وفندق عالمي ومسارات Hiking وصولا لأعلى قمة في دبي (جبل أم النسور 1300 متر ).. وأيضاً السماح لأهالي حتا ببناء 200 نُزُل عطلة لدعم السياحة الداخلية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «بدأنا في 2016 مشروعنا التنموي في حتا تضاعف السياح من 60 ألف لمليون زائر في 2020 ومشاريع هيئة كهرباء دبي الجديدة ستوفر 500 وظيفة لشباب حتا، وبيوت العطلات الجديدة ستوفر دخلاً سنويا يزيد على 100 مليون درهم لأبناء المنطقة.. وستبقى الحياة الكريمة لمواطنينا هدفنا من كل مشاريعنا».