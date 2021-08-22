صفر وفيات نتيجة الحوادث المرورية في مركز شرطة المرقبات

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دبي ( الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات، وذلك ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء علي غانم، مدير مركز شرطة المرقبات، والعميد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خالد بن سليمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد عيسى أحمد سالم، نائب مدير مركز شرطة المرقبات، والعقيد الدكتور تميم محمد محسن الحاج، مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة في الإدارة العامة للدعم اللوجستي، وعدد من الضباط.

المؤشرات الاستراتيجية

واستمع معالي الفريق المري إلى شرحٍ حول المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والذي حقق نسبة 100% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص العام الماضي، وبلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و10 ثوان في حين كان المستهدف 3 دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة خمس دقائق و12 ثانية، في حين كان المستهدف 30 دقيقة، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير صفر لكل 100 ألف من السكان.

واطلع معالي الفريق المري على البرامج الأمنية التي يطبقها مركز شرطة المرقبات في مناطق الاختصاص.وأشاد بجهود شعبة الشيكات في المركز التي قامت بتسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها حوالي 490 مليوناً خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 432 مليوناً خلال الفترة ذاتها من العام 2019، وذلك من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه في العام 2019، بهدف حل الخلافات البسيطة، والخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية قبل وبعد تسجيل البلاغ.

السجلات المرورية

وثمن الفريق المري جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح من خلال الانتشار الجيد للدوريات في منطقة الاختصاص، ما أدى إلى تحقيق صفر وفيات نتيجة الحوادث المرورية في العام الماضي، مقابل 5 وفيات في العام 2019، كما سجل المركز 177 بلاغاً مرورياً في العام 2020، مقابل 180 بلاغاً مرورياً في العام 2019، وأسفرت الحملة المرورية التي نفذها المركز في منطقة الاختصاص بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقسم تعقيب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال العام الماضي، عن ضبط 1721 سيارة ودراجة نارية وكهربائية وهوائية مخالفة لقوانين السير والمرور.