الامارات | «شرطة المرقبات» يسوّي ودياً بلاغات شيكات قيمتها 490 مليون درهم خلال 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة المرقبات» يسوّي ودياً بلاغات شيكات قيمتها 490 مليون درهم خلال 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرت شعبة الشيكات في مركز شرطة المرقبات تسوية ودية لبلاغات شيكات قيمتها نحو 490 مليون درهم، خلال العام الماضي، مقارنة بتسوية بلاغات شيكات قيمتها نحو 432 مليوناً خلال الفترة ذاتها من عام 2019، من خلال ركن التسامح الذي تم إنشاؤه عام 2019، بهدف حل الخلافات البسيطة، والخلافات الأسرية وتسوية الخلافات المالية، قبل تسجيل البلاغ وبعده.

وأشاد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بإنجازات الشعبة، وذلك خلال اطلاعه على إنجازات وإحصاءات مركز شرطة المرقبات، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.

واستمع المري إلى شرح حول المؤشرات الاستراتيجية للمركز، الذي حقق نسبة 100% في التغطية الأمنية بمنطقة الاختصاص، العام الماضي، وبلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، ليحقق بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة دقيقتين و10 ثوانٍ، في حين كان المستهدف ثلاث دقائق، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة خمس دقائق و12 ثانية، في حين كان المستهدف 30 دقيقة، كما بلغ معدل وفيات حوادث السير صفر لكل 100 ألف من السكان.

وثمّن المري جهود قسم السجلات المرورية وحرصه على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، من خلال الانتشار الجيد للدوريات، ما أدى إلى تحقيق صفر وفيات نتيجة الحوادث المرورية، في العام الماضي، مقابل خمس وفيات عام 2019، كما سجل المركز 177 بلاغاً مرورياً عام 2020، مقابل 180 بلاغاً عام 2019، وأسفرت الحملة المرورية التي نفذها المركز في منطقة الاختصاص - بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وقسم تعقيب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، خلال العام الماضي - عن ضبط 1721 سيارة ودراجة نارية وكهربائية وهوائية مخالفة لقوانين السير والمرور.

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