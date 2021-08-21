الامارات | 70 حافلة لنقل زوّار «إكسبو 2020» من مختلف إمارات الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن 70 حافلة لنقل زوّار «إكسبو 2020» من مختلف إمارات الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خطتها لنقل زوّار معرض إكسبو 2020، من مختلف إمارات الدولة، وتشمل تحديد تسعة مواقع موزعة على إمارات أبوظبي والشارقة والفجيرة وعجمان ورأس الخيمة، وتخصيص 70 حافلة، تسيّر 193 رحلة يومياً، ترتفع إلى 213 رحلة يومي الخميس والجمعة.

وأكد المدير العام ورئيس مجلس المديرين مطر محمد الطاير، حرص الهيئة على تسهيل عملية تنقل الزوّار من مختلف إمارات الدولة لموقع معرض إكسبو 2020، والعكس، وأن تكون وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل لتنقل زوار المعرض.

وقال: «وفرت الهيئة في إطار خطتها التشغيلية الشاملة لحركة تنقل زوار معرض إكسبو 2020، أسطولاً متكاملاً من حافلات المواصلات العامة، التي تتميز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة (يورو 6) الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على البيئة وترشيد الطاقة بما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للحافلة».

وأكد أنه روعي في الحافلات وجود مدخل منخفض لتسهيل حركة دخول (أصحاب الهمم)، وتقديم أفضل الخدمات لمستخدمي وسائل النقل الجماعي، من خلال التشطيبات الداخلية المتميزة والمقاعد الواسعة، وتوفير مقاعد خاصة للأطفال، وخدمة (واي فاي)، ومدخل لوصلات يو إس بي (USB) المخصصة لشحن الهواتف المحمولة، وتزويدها بالأنظمة الذكية. وأوضح الطاير أن خطة نقل زوّار المعرض من مختلف إمارات الدولة، تتضمن تخصيص أربعة مواقع في إمارة أبوظبي، الأول محطة مطار أبوظبي الدولي، وتوفر 10 حافلات، تسيّر 31 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و33 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، والموقع الثاني هو محطة أبوظبي الرئيسة للحافلات، حيث وفرت 10 حافلات، تسيّر 26 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و29 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة. أما الموقع الثالث فهو محطة المارينا مول، وخصص له 10 حافلات، تسيّر 27 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و28 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، والمحطة الرابعة هي العين للحافلات، وخصصت الهيئة لها تسع حافلات، تسيّر 22 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و25 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، وزمن التقاطر بين رحلات الحافلات في جميع المواقع الأربعة قدره 20 دقيقة.

وأضاف الطاير: «حددت الهيئة موقعين لنقل الزوار من إمارة الشارقة، الأول محطة الجبيل للحافلات، وخصص لها 10 حافلات، تسيّر 29 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و33 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر قدره 20 دقيقة، والموقع الثاني هو محطة مويلح، وخصص لها 10 حافلات، تسيّر 32 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و37 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر مقداره 15 دقيقة».

كما حددت الهيئة موقعاً واحداً في إمارة رأس الخيمة هو محطة رأس الخيمة للحافلات، وموقعاً واحداً في إمارة عجمان هو محطة عجمان للحافلات، وخصص للموقعين سبع حافلات تنطلق من رأس الخيمة مروراً بعجمان، وستُسير 17 رحلة في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و18 رحلة في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر مقداره 60 دقيقة.

الفجيرة

وخصصت الهيئة أربع حافلات لنقل الزوار من إمارة الفجيرة، وتحديداً من موقف الحافلات بالقرب من سيتي سنتر الفجيرة، وستنفذ تسع رحلات في الاتجاهين في الأيام من السبت إلى الأربعاء، و10 رحلات في الاتجاهين يومي الخميس والجمعة، بزمن تقاطر مقداره ساعتان.

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