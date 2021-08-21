الامارات | طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نهارا

شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو إلى غائم جزئيا ومغبر نهارا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا نهارا، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر، يصبح رطبا ليلا وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهارا وستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

ولفت المركز في نشرته اليومية إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 14:15 والثاني عند الساعة 00:45 والجزر الأول عند الساعة 18:34 والثاني عند الساعة 07:57 .

ونوه إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفا أيضا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 10:05 والثاني عند الساعة 21:35 والجزر الأول عند الساعة 16:07 والثاني عند الساعة 04:05 .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news