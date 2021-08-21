الامارات | "صحة" تطلق خدمة "واتس اب" لحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة" تطلق خدمة "واتس اب" لحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" خدمة "واتس اب" للسماح للمواطنين والمقيمين بحجز المواعيد وحجز مواعيد اللقاحات والإجابة على الاستفسارات بسرعة وكفاءة، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وأوضح المكتب الإعلامي أنه يمكن للمستخدمين التواصل عبر إرسال رسالة WhatsApp إلى الرقم 024102200.

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