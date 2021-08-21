الامارات | فتح باب المشاركة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب المشاركة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتحت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم باب التسجيل للمشاركة في الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث 1443 .

وقال مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إبراهيم محمد بوملحه، إن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية تعتبر من الفروع الرئيسة للجائزة وجرى اعتمادها تقديرا وتكريما لدور سموها الرائد في خدمة القرآن الكريم ورعاية وكفالة حفظته في جميع أنحاء العالم وأعمالها الإنسانية في جميع المجالات داخل وخارج الدولة.

وأضاف انه تم تأجيل موعد اقامة الدورة الخامسة من المسابقة بسبب جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي طبقتها الكثير من الدول ولكن ومع بداية هذا العام وبعد النجاح الذى تحقق بتنظيم الدورة الرابعة والعشرين للمسابقة الدولية للقرآن الكريم للذكور خلال شهر رمضان الماضي قررت اللجنة المنظمة للجائزة تنظيم الدورة الخامسة لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم هذا العام بمشاركة الإناث من خلال ترشيحهن من الجهات الرسمية المعتمدة في بلدانهن أوالمقيمات في الدولة شريطة أن تكون الراغبة في التسجيل مقيمة إقامه شرعية في الدولة وأن تحمل جنسية الدولة التي ترغب بتمثيلها وألا يزيد عمر المرشحة على 25 عاما وأن تكون حافظة للقرآن الكريم كاملا مع التجويد.

وذكر مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والانسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إبراهيم محمد بوملحه، أن باب الترشح سيكون متاحا حتى 15 سبتمبر 2021 عن طريق التسجيل المباشر عبر هاتف الجائزة/ 042610666 /تحويلات 215 و 230 و 231 أو عن طريق التواصل عبر البريد الإلكتروني http://[email protected] أو http://[email protected]

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