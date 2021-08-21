الامارات | مزايا جديدة لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا جديدة لجميع مستخدمي المركبات الكهربائية في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طورت هيئة كهرباء ومياه دبي خدمات "الشاحن الأخضر" لتشمل ومنها إتاحة خدمة "الشحن الذكي للمركبات الكهربائية" أمام جميع مستخدمي المركبات الكهربائية التجارية وغير التجارية، ما يتيح لهم شحن مركباتهم بسهولة ويسر في أكثر من 300 محطة من محطات "الشاحن الأخضر" التابعة للهيئة في مختلف أرجاء دبي.

وأضافت الهيئة كذلك خاصية تحديد أقرب محطة للشاحن الأخضر، والتأكد من أنها متاحة أو غير مستخدمة في الوقت الحالي من قبل مستخدمين آخرين، وذلك في خطوة تعكس حرصها على تعزيز التنقل المستدام في دبي وزيادة عدد المستفيدين من خدمات مبادرة "الشاحن الأخضر"".

وتمكن خدمة الشحن الذكي للمركبات الكهربائية المتعاملين الذين يملكون حسابات للمركبات الكهربائية لدى هيئة كهرباء ومياه دبي بالإضافة إلى المستخدمين الزائرين (غير المسجلين في خدمة حسابات المركبات الكهربائية لدى الهيئة) من شحن المركبات الكهربائية بطريقة ذكية عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة QR Code المثبت على محطات الشاحن الأخضر التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي والمتوفرة في مواقع مختلفة في دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إلى أن الخطوة تأتي في إطار جهود الهيئة لتشجيع استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الكهربائية والهجينة، وفي إطار مساعيها لتقديم حلول مبتكرة وصديقة للبيئة للمساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع النقل والمواصلات، وترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأضاف الطاير: "تسهم مبادرة "الشاحن الأخضر" في دعم رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأسعد في العالم، وفي تحقيق استراتيجية دبي للتنقل الأخضر 2030. وتعتبر المبادرة نواة ونموذجاً يُبنى عليه لترسيخ مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد تنافسي في مستقبل أقل اعتماداً على الموارد النفطية والوقود الأحفوري عبر تبني استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، لضمان توفير بيئة مستدامة تمتاز ببنية تحتية حديثة وقوية. وتسخر الهيئة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية لتحقيق استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021. وقد تجاوزت دبي الهدف المحدد في الاستراتيجية قبل عامين من الموعد المحدد، حيث انخفضت الانبعاثات الكربونية في دبي بنسبة 22% في عام 2019."

ويمكن لغير المسجلين في خدمات "الشاحن الأخضر" اختيار مستخدم زائر Guest Mode)) وانتقاء إحدى الباقات المتوفرة لشحن مركباتهم وفق الفترة الزمنية التي يحددها المستخدم وسداد الدفعات والرسوم المستحقة من خلال قنوات الدفع المتعددة التي توفرها الهيئة. وإلى جانب إمكانية شحن مركباتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي لمسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموجود في محطات الشحن، صار بإمكانهم أيضاً قراءة الرمز مباشرة عن طريق فتح كاميرا الجهاز الذكي والضغط على رابط الخدمة، واتباع الإرشادات. أما بالنسبة لمتعاملي الهيئة المسجلين في خدمات "الشاحن الأخضر"، فبوسعهم الاستفادة من الخدمة عبر تسجيل الدخول إلى حسابهم لدى الهيئة من خلال تطبيق الهيئة الذكي. وتتيح الهيئة الشحن المجاني لمالكي السيارات غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021.

كما تتيح الخدمة للمتعاملين تحديد مواقع محطات الشحن المنتشرة في مختلف أرجاء إمارة دبي باستخدام الموقع الإلكتروني للهيئة وتطبيقها الذكي، علاوة على مجموعة متنوعة من منصات الخرائط الرقمية مثل خرائط جوجل(Google Maps) ، وخرائط آبل (Apple Maps) وفورسكوير(Four Square)، وفاكتشوال (Factual)، وتقنية وات ثري ووردس (What3Words)، و "" (GIS2)، ومنصة "كريم"، ومنصتي الخرائط والملاحة الرقمية ((TomTom و Here Maps))، بالإضافة إلى منصات محطات الشحن المخصصة ( (Plugshareو (Electromaps) وYellowmaps)).

وللاستفادة من الشحن المجاني الذي تقدمه هيئة كهرباء ومياه دبي لمالكي السيارات غير التجارية حتى 31 ديسمبر 2021، يجب أن يكون الشحن في محطات الشحن العامة، وليس في محطات الشحن المنزلية. أما بالنسبة لمالكي السيارات التجارية التابعة للمؤسسات والشركات والهيئات الحكومية وشبه الحكومية، فيتعين عليهم دفع رسوم بمقدار 29 فلساً لكل كيلووات ساعة.

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