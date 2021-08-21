الحضانات الحكومية في الشارقة تستأنف الدراسة بداية سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

أعلن مجلس الشارقة للتعليم عن عودة افتتاح الحضانات الحكومية واستقبال الأطفال المقيدين بها سابقاً لاستئناف الدراسة مع بداية سبتمبر المقبل وسط إجراءات احترازية اتخذتها لتأمين سلامة الأطفال، وضمان صحتهم على أن يخصص الشهر المقبل لطرح فعاليات تنشيطية يتبعها في أكتوبر بدء الدراسة الفعلية للعام الدراسي 2021 - 2022.

وكشف مجلس الشارقة للتعليم في هذا الصدد عن عدم استقبال أطفال جدد خلال هذا العام الدراسي، في ظل تخفيض الطاقة الاستيعابية للفصول، وتقليص عدد الأطفال المقيدين في كل فصل دراسي، على أن يتم قبولهم في حال رفع الطاقة الاستيعابية من قبل الجهات المختصة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/.

وهنأ محمد أحمد الملا، الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم أولياء الأمور بقرب بداية العام الدراسي، واستئناف الدراسة حضورياً في ظل الفترة الماضية التي ألزمت الطلبة استكمال التعليم عن بُعد، مشيراً إلى أن المجلس رفع جاهزيته وطاقته لنجاح العام الدراسي في ظل الإجراءات التي اتخذها من خلال كوادره، وتأهيل البيئة التعليمية لتكون آمنة لاستقبال الأطفال.

وأوضح أن كافة الكوادر الوظيفية باشرت العمل منذ 15 أغسطس الجاري، وعملت على تطبيق كافة قواعد السلامة، تمهيداً لبرنامج العودة التدريجية للحياة المهنية، حيث شمل هذا البرنامج تجهيز كافة الحضانات، وتلبية حالات الصيانة والاحتياجات لرفع درجة الجاهزية لاستقبال الأطفال في الحضانات الحكومية، إلى جانب تدريب وتأهيل الكادر للتعامل مع الوضع التعليمي ليكون متهيئاً للعمل بتميز وتفان. وقالت مريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم إن برنامج الحضانات سيبدأ مع فعالية «سبتمبر المرح» الذي يحتوي على الكثير من الورش التي تهيئ الطفل ليتقبل وجوده في الحضانة بعد فترة انقطاع طويلة.