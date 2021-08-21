الامارات | 1070 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1619 وحالتا وفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن 1070 إصابة جديدة بـ «كورونا» وشفاء 1619 وحالتا وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجّلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ووفاة حالتين، بتداعيات الإصابة بالفيروس، وشفاء 1619 حالة جديدة لمصابين بـ«كورونا».

وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأنه تماشياً مع خطة توسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجراء 311 ألفاً و295 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل تقنيات الفحص الطبي وأحدثها.

وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، أسهم في الكشف عن 1070 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 707 آلاف و236 حالة.

وأعلنت الوزارة وفاة حالتين مصابتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2014 حالة.

وكشفت عن شفاء 1619 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 687 ألفاً و644 حالة.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة الجميع وسلامتهم.

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقديم 56 ألفاً و131 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 17 مليوناً و622 ألفاً و541 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 178.18 جرعة لكل 100 شخص.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تماشياً مع خطتها لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».

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