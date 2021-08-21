الامارات | الحضانات الحكومية في الشارقة تستقبل أطفالها أول سبتمبر

شكرا لقرائتكم خبر عن الحضانات الحكومية في الشارقة تستقبل أطفالها أول سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس الشارقة للتعليم، عودة افتتاح الحضانات الحكومية في الشارقة، واستقبال الأطفال المقيدين فيها سابقاً، لاستئناف الدراسة مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وسط إجراءات احترازية اتخذتها لتأمين سلامة الأطفال وضمان صحتهم، وطرح فعاليات تنشيطية للأطفال، تتبعها الدراسة الفعلية في شهر أكتوبر.

وكشف عن عدم استقبال أطفال جدد في العام الدراسي الجديد، في ظل تخفيض الطاقة الاستيعابية للفصول، وتقليص عدد الأطفال المقيدين في كل فصل دراسي، وسيتم قبول الأطفال الجدد في حال رفع الطاقة الاستيعابية من قبل الجهات المختصة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأفاد الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، محمد أحمد الملا، بأن المجلس رفع جاهزيته وطاقته لنجاح العام الدراسي، في ظل الإجراءات التي اتخذها من خلال كوادره، وتأهيل البيئة التعليمية لتكون آمنة لاستقبال الأطفال.

وأوضح أن كل الكوادر الوظيفية باشرت العمل منذ 15 أغسطس الجاري، وعملت على تطبيق كل قواعد السلامة، تمهيداً لبرنامج العودة التدريجية للحياة المهنية، حيث شمل هذا البرنامج تجهيز كل الحضانات، وتلبية حالات الصيانة والاحتياجات لرفع درجة الجاهزية لاستقبال الأطفال، فضلاً عن تدريب وتأهيل الكادر للتعامل مع الوضع التعليمي.

وقالت مديرة إدارة الطفولة المبكرة في المجلس، مريم جابر الشامسي، إن الحضانات جاهزة لاستقبال الأطفال المقيدين مسبقاً مع بداية شهر سبتمبر من خلال طرح فعاليات برنامج (سبتمبر المرح).

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