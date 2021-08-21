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الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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إعداد: أمين الجمال 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكروسكوب.. في الميدان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت كليات التقنية العليا أنها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مستعدة لتنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة الطلبة الذين لم يتمكنوا من تحقيق متطلبات القبول لتمكينهم من مواصلة دراستهم على مستوى التعليم العالي.

جاء ذلك في بيان صحافي، بمناسبة تنظيم الكليات برنامجاً تعريفياً للطلبة الجدد، أخيراً، على مدار يومين ضمن برنامج اللقاءات التعريفية التي تستهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بتجربتهم التعليمية في الكليات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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