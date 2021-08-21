الامارات | ميكروسكوب.. في الميدان

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت كليات التقنية العليا أنها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مستعدة لتنفيذ برامج تأهيلية لرفع كفاءة الطلبة الذين لم يتمكنوا من تحقيق متطلبات القبول لتمكينهم من مواصلة دراستهم على مستوى التعليم العالي.

جاء ذلك في بيان صحافي، بمناسبة تنظيم الكليات برنامجاً تعريفياً للطلبة الجدد، أخيراً، على مدار يومين ضمن برنامج اللقاءات التعريفية التي تستهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بتجربتهم التعليمية في الكليات.

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