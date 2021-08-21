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الامارات | شرطة دبي ترفع وعي الأمهات بالإسعافات الأولية

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، محاضرة توعية في خيمة السعادة في منطقة أم الدمن بمشاركة 51 أماً حول الإسعافات الأولية ودورها في تحقيق الأمن والسلامة وأثرها في تحصين البيت من المخاطر.

ألقى المحاضرة محمد علي شمص، من مستشفى فقيه الجامعي، ودارت محاورها حول مبادئ الإسعافات الأولية والسلامة وكيفية الاتصال بالطوارئ وأسباب الإصابات وكيفية إنقاذ مريض النزيف وعلاج الكسور والحروق.

وأكد شمص أهمية دور الإسعافات الأولية في إنقاذ حياة المرضى والمصابين أو تقليل المضاعفات، موضحاً أنه في زمن أخذت الإسعافات الأولية شكلاً جديداً فرض على المسعف أن يكون أكثر حذراً وأن يتبع تعليمات مهمة وإرشادات تفادياً لإصابته بعدوى فيروس كورونا.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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