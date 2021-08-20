محمد بن راشد: الاهتمام والرعاية يعززان المعنويات والأداء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية المعنويات والروح العالية للإنسان من أجل أن يعطي ويقدم ويسهم في مجتمعه.

وأعرب سموه عن فخره بمعرفته بعالم الخيل، مشيراً سموه إلى أن الخيل إذا كان روتينها أو طعامها واحداً، وكذلك تدريبها على نسق واحد، والعاملون فيها لا يشجعونها، ولا مدرب لها، ولا اهتمام من المسؤولين، فإن معنوياتها تضعف، وبالتالي لا تستطيع أن تعطي قدرتها الكاملة، وتساءل سموه، فكيف ونحن بشر؟!.

جاء ذلك في فيديو نشره سموه على «إنستغرام»، أمس، تحت وسم «#ومضات ـ قيادية» الذي يشارك سموه متابعيه من خلاله جانباً من خبراته الحياتية والقيادية.

وقال سموه في الفيديو: «أنا فخور في معرفتي في الخيل، إذا كان الروتين اللي يمشون عليه أو طعام الخيل واحد، تدريبهن واحد، العاملين فيهن ما عندهم تشجيع ولا عندهم مدرب ولا من المسؤولين، تضعف معنوياتهم.. تصوروا يا إخوان لما تخف المعنويات حتى الخيل لا تعطي قدرتها الكاملة، فكيف ونحن بشر».