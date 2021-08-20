الامارات | شرطة أبوظبي: "هروب أسد" بمدينة العين .. "بلاغ كاذب"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي: "هروب أسد" بمدينة العين .. "بلاغ كاذب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة أبوظبي أن شائعة "هروب أسد" بمدينة العين المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مجرد بلاغ كاذب لمركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات والذي تحركت على أثره الفرق المعنية ليتبين لها لاحقًا عدم صحة البلاغ.

وناشدت الجمهور مستخدمي الشبكات الافتراضية ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الترويج للمعلومات غير الصحيحة أو تداول وقائع غير مؤكدة من الجهات المختصة والتي قد تتسبب في نشر الذعر والمخاوف لدى المجتمع مؤكدة على ضرورة تحلي الجميع بالمسؤولية المجتمعية من خلال توخي الدقة في نشر المعلومات.

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