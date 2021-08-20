الامارات | 12 جهة حكومية تشارك في «دمي لوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن 12 جهة حكومية تشارك في «دمي لوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة الصحة في دبي، بأن حملة «دمي لوطني» شهدت إقبالاً متزايداً من قبل الجهات الحكومية خلال الفترة الأخيرة، ليصل عددها إلى 12 جهة، 35% منها يشارك في الحملة للمرة الأولى، مؤكدة أنها قامت بجدولة المواعيد للذهاب إلى كل مؤسسة على حده خلال الفترة المقبلة.

وأبلغ مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة في هيئة الصحة في دبي، الدكتور حسين السمت، «الإمارات اليوم» أن الحملة أعدت سيارات تبرع بالدم ذكية متنقلة، لإرسالها لمهام التبرع الخارجية، مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات، إضافة إلى فريق طبي مؤهل، مدرب، بهدف إنجاز المهمة بدقة وكفاءة عالية، في أسرع وقت.

وشملت قائمة الجهات المشاركة في الدورة الحالية من الحملة رئاسة مجلس الوزراء، إقامة دبي، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، دائرة الأراضي والأملاك، جهاز الرقابة المالية، النيابة العامة، هيئة دبي الرقمية، مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة الطرق والمواصلات، بلدية دبي.

ووجهت الحملة الشكر إلى جميع الجهات التي بادرت بالمشاركة، داعية كافة فئات المجتمع إلى المشاركة الإيجابية في الحملة، بهدف المساهمة في إنقاذ المرضى المحتاجين إلى نقل دم.

وأكد السمت أن الحملة مستمرة في تنفيذ حملات خارجية، تستهدف مؤسسات حكومية وخاصة، إضافة إلى توزيع حافلات التبرع المتنقلة في مناطق مختلفة، بهدف جمع أكبر عدد ممكن من وحدات الدم، وتوفير مخزون كافٍ من الدم بمختلف فصائله.

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