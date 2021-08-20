هزاع بن زايد: زايد جعل العمل الإنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، جعل من العمل الإنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة في الإمارات، تسير على نهجها القيادة الحكيمة.

وأعرب سموه عن بالغ تقديره للعاملين في المجال الصحي والإنساني في الإمارات والعالم الذين يقدمون أغلى التضحيات.

جاء ذلك في تغريدة لسموه بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، قال فيها: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني بالغ التقدير للعاملين في المجال الصحي والإنساني في الإمارات والعالم الذين يقدمون أغلى التضحيات، مفتخرين بإرث زايد الذي جعل العمل الإنساني ركيزة ومنظومة قيم متكاملة تسير على نهجها القيادة الحكيمة في سعيها المستمر لعالم يسوده التعاون والمحبة والتسامح».