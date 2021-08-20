خبراء وعلماء دين لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة العمل الإنساني في العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

أكد خبراء في العمل الإنساني والخيري، وعلماء دين، في مصر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بجهود كبيرة وملموسة في العمل الإنساني على مستوى العالم، انطلاقاً من النهج الخيري الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وورّث هذا النهج الإنساني لأبنائه.

وأكدوا لـ «الاتحاد» بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، أن الإمارات لها جهود كبيرة وملموسة في دعم الإنسانية على مستوى العالم، وأن الهيئات الخيرية والإنسانية الإماراتية تقوم بدور بارز في هذا المجال، وأكدوا أن ما تقوم به الإمارات من عمل إنساني يُعد تطبيقاً عملياً لمبادئ الشريعة الإسلامية التي حثت على فعل الخير.

نهج الشيخ زايد

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية في مصر، ريادة دولة الإمارات في الأعمال الخيرية والإنسانية في العالم أجمع وليس في مصر فقط، مشيراً إلى مساعدات الإمارات لدول العالم كافة، خلال الكوارث الإنسانية، والتي تسعى جاهدة لرفع المعاناة عن المحتاجين، خاصة في القارة الأفريقية وفي مصر والصومال والسودان، وكذلك في دول شرق آسيا، لمواجهة انتشار جائحة كورونا. وأشار مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، خلال حديثه لـ«الاتحاد» إلى المشروعات التي قدمتها الإمارات لإعمار القرى الأكثر احتياجاً في مصر والمساعدات الموسمية للأسر المصرية، وكذلك المشروعات التنموية متناهية الصغر للأسر الأكثر احتياجاً، من خلال هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي جابت القرى والنجوع لمساعدة غير القادرين.

ونوه «شعبان» إلى أن هذه المشروعات الإنسانية ليست جديدة على الإمارات دولة الخير والتسامح، منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، الذي أسس نهج العمل الخيري والإنساني في الدولة، مشيراً إلى أن الإمارات دعمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج مرضى السرطان في الأقصر، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والنابعة من اهتمام سموه الكبير بدعم المبادرات الإنسانية كافة.

دعم العمل الإنساني

وأكد الدكتور صلاح الدين الجعفراوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مشوار الخيرية، أن الإمارات لها جهود كبيرة في نشر المساعدات الإنسانية والخيرية في العالم، مؤكداً أن وقوف الإمارات إلى جانب الدول الشقيقة ليس غريباً على أبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي زرع في أبنائه حب العمل الإنساني والخيري.

وأضاف الجعفراوي لـ «الاتحاد»، أن الإمارات تقدم المساعدات والأعمال الخيرية لدول العالم الإسلامي وغير الإسلامي، مؤكداً أن الإمارات لا تُميز بين دول وشعوب العالم أو بين دين أو عرق أو مذهب، وهي رائدة في الجانب الإنساني.

الأخوّة الإنسانية

اعتبر الدكتور شعبان إسماعيل، أستاذ أصول الفقه بجامعة الأزهر الشريف، أن ما تقوم به دولة الإمارات من أعمال إنسانية، يُعد تطبيقاً عملياً للمبادئ التي حثت عليها الشريعة الإسلامية، ومبادئ الأخوّة الإنسانية القائمة على التعاون ومساعدة الآخرين، ومد يد العون لهم بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس، امتثالاً لقوله تعالى: «يا أيها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم».

وأوضح إسماعيل لـ «الاتحاد» أن التعاون على البر والتقوى أمر عقائدي وشرعي، وأن المسلم يتعبد بهذا الخير، ويتقرب إلى الله، سبحانه وتعالى به، قال الله تعالى «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان»، مضيفاً «نحن نرى هذا التعاون والبر وفعل الخير والعمل الإنساني وثمراته في كل ما تقوم به الإمارات في جميع أنحاء العالم، والذي يعد نوعاً من التكافل الاجتماعي الذي حثّ عليه الإسلام، امتثالاً لقول النبي، صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر».