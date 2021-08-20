زكي نسيبة: الإمارات سبّاقة في دعم أبطال وجنود خط الدفاع الأول

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (الاتحاد)

شاركت جامعة الإمارات العربية المتحدة في الاحتفاء باليوم العالمي للعمل الإنساني، وتمّ تخصيصه هذا العام لأبطال الحياة اليومية الذين يُحقّقون إنجازات خارقة للعادة في ظروف غير عادية من أجل مساعدة أفراد المجتمع لتجاوز أزمة كورونا.

وبهذه المناسبة قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «نفتخر جميعاً بأن الإمارات كانت من الدول السبّاقة في دعم أبطال وجنود الخط الأمامي مادياً ومعنوياً، وتقدير تفانيهم في مواجهة تحدي كورونا، الأمر الذي شكّل الركيزة الأساسية في تعزيز كفاءة جهود الدولة في التصدي للوباء، مع الإشادة بجهودهم التي قال عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «حفظت الصحة والأمن والاقتصاد، بل وحفظت مستقبل الإمارات».

وأضاف معاليه:« يُسعدنا بأن أعضاء هيئة التدريس والطلبة في جامعة الإمارات الجامعة الوطنية بذلوا جهوداً جبّارة في دعم القطاع الطبي بالدولة، والجهود الحكومية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في ظلّ الظروف الاستثنائية التي يرزح تحتها العالم في مواجهة هذا الوباء، من خلال الأبحاث والابتكار العلمي والعملي، حيث زادت في عام 2020 إنتاجية البحث بأكثر من 30% مقارنة بسجلات عام 2019، وأنجزت31 دراسة بحثية تتعلق بجائحة كوفيد-19، ساهمت بشكل كبير في التعرّف على ميكانيكية وفهم الفيروس.

وأضاف قائلاً« تأتي هذه الجهود في إطار دور الجامعة لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة من خلال تأسيس شراكات قوية مع المؤسسات، والمنظمات والهيئات في القطاع الصحي، محلياً وعالمياً، لتقديم حلول علمية تساعد في اتخاذ القرارات الاستراتيجية المنوطة بالجهات المعنية، حيث تدعم الجامعة الأفكار المبتكرة التي تؤدي إلى الاختراعات، وحماية هذه الأفكار من خلال براءات الاختراع، لضمان حقوق الملكية الفكرية، إذ شهد العام الماضي تسجيل 40 براءة اختراع، ومنح 31 براءة اختراع».