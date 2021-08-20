«رأس الخيمة للقرآن الكريم» تختتم دورة صقر الصيفية

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

اختتمت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه أمس، فعاليات دورة الشيخ صقر الصيفية السادسة تحت شعار «صيفنا إبداع وتميز» حيث أقيم الحفل الختامي للدورة افتراضياً وتم تكريم الطلبة الأوائل من فئة البراعم والطلبة والطلاب المميزين والمجتهدين.

وأعرب عبد الرحمن علي مجداد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة عن الشكر العميق للقيادة الحكيمة، وإلى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة على الدعم المستمر والعناية المتواصلة بهذه الفعاليات المميزة.

وأشاد تيمور سعيد الشحي مشرف الدورة بالإقبال الشديد على الدورة منذ يومها الأول، حيث بلغ عدد المشاركين فيها435 دارساً ودارسة، خصصت لهم 7 قطاعات وحلقات قرآنية افتراضية امتدت على مدى 4 أسابيع، واستفاد الدارسون خلالها من العديد من الأنشطة والفعاليات والمسابقات الترفيهية التي أسهمت في توفير بيئة جاذبة ومحفزة تملؤها السعادة والابتهاج والتنافس والاجتهاد.